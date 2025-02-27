Що таке арбітраж FOSFA та чому він актуальний для України

27 февраля 2025, 11:40

Арбітраж FOSFA – це спосіб вирішення спорів, що виникають у міжнародній торгівлі олійними культурами, насінням і жирами. FOSFA (Federation of Oils, Seeds and Fats Associations) – міжнародна організація, яка розробляє стандартні контракти для цієї галузі.

Ці контракти часто включають арбітражне застереження, яке передбачає, що будь-які спори між сторонами будуть вирішуватися в арбітражному порядку відповідно до правил FOSFA. Знати про правила цього арбітражу важливо з огляду на те, що Україна є одним із основних постачальників соняшникової олії у світі - https://fortiorlaw.com/ua/news/arbitrazh-fosfa/

Ось основні аспекти арбітражу FOSFA:

Міжнародний характер: FOSFA – це міжнародна організація, тому її арбітражний процес визнається та застосовується в багатьох країнах світу.

Спеціалізація: Арбітри FOSFA мають досвід у галузі торгівлі олійними культурами, насінням і жирами, що дозволяє їм ефективно вирішувати спори.

Конфіденційність: Арбітражний процес FOSFA є конфіденційним, що забезпечує захист комерційної таємниці сторін.

Виконання рішень: Арбітражні рішення FOSFA, як правило, легко виконуються в багатьох країнах світу завдяки Нью-Йоркській конвенції про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень.

Вирішення спорів: FOSFA допомагає вирішувати суперечки в аграрному експорті України, а також виступає платформою для розвитку та захисту аграрного бізнесу.

Арбітраж FOSFA є ефективним та надійним способом вирішення спорів у міжнародній торгівлі олійними культурами, насінням і жирами.

Вартість арбітражу FOSFA складається з кількох компонентів, і точна сума може варіюватися залежно від складності справи та інших факторів. При цьому він вважається одним з найдешевших англійських комерційних арбітражів.

Ось основні витрати, які слід враховувати:

1. Позивач повинен внести депозит протягом 30 днів після подання позову.

2. Для першої інстанції депозит становить 5000 фунтів стерлінгів.

3. Для апеляції депозит становить 10 000 фунтів стерлінгів.

4. Вартість послуг арбітрів може змінюватися залежно від їхньої кваліфікації та часу, витраченого на справу.

5. Якщо ви користуєтеся послугами юриста, вам також потрібно буде сплатити їхні гонорари.

Додаткові витрати можуть включати витрати на експертів, перекладачів, поштові витрати тощо. Зверніть увагу, що як правило, витрати покладаються на сторону, що програла. Арбітражні правила та проформи контрактів FOSFA є платними.

Для отримання точної інформації про вартість арбітражу FOSFA рекомендується звернутися безпосередньо до FOSFA або до юридичної фірми, яка спеціалізується на арбітражному праві.