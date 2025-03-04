4 марта 2025, 12:15

Польша подтвердила остановку американской помощи Украине

"Сообщения, поступающие с границы, с нашего пункта в Ясенках, подтверждают заявления американской стороны", — цитирует премьера Польши Дональда Туска RMF24, когда он говорил о прекращении помощи Украине со стороны США.



Он добавил, что это "ставит Европу, Украину и Польшу в более сложную ситуацию".



"Мы будем принимать решения, которые потребуют полной солидарности государства, ваших министерств. Наступают дни и недели, когда необходимо приостановить бесплодные дискуссии, споры о престиже, коалиционные разногласия", — обратился Туск к министрам, указав, что правительству придется принимать решения "в чрезвычайном режиме".

