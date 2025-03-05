Китай и Казахстан запустили железную дорогу для перевозок в Европу в обход РФ

5 марта 2025, 10:45

Казахстан и Китай запускают новый железнодорожный маршрут, который позволит возить грузы в Европу в обход РФ, сообщила пресс-служба Казахстанских железных дорог.

В рамках проекта, который был запущен совместно с китайской China Railway Container Transport (CRCT), контейнерные поезда из КНР будут следовать через территорию Туркменистана, Казахстана, Ирана и Турции, а оттуда - в европейские страны.



Первый поезд по новому маршруту отправился из китайского Чэнду в польский г. Лодзь. Отмечается, что ожидаемое время в пути составляет 40 дней.

