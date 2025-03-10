Уряд планує легалізувати водіїв, які працюють без реєстрації та не сплачують податки. За даними, з приблизно 250 тисяч таксистів ліцензію мають лише 9,5 тисячі, що веде до втрат бюджету та ризиків для пасажирів.
Для вирішення проблеми планують запровадити спрощену систему ліцензування.
10 марта 2025, 15:15
Кабмін взявся за таксистів: готують нові податки
Уряд планує легалізувати водіїв, які працюють без реєстрації та не сплачують податки. За даними, з приблизно 250 тисяч таксистів ліцензію мають лише 9,5 тисячі, що веде до втрат бюджету та ризиків для пасажирів.
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