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10 марта 2025, 15:15

Кабмін взявся за таксистів: готують нові податки

Уряд планує легалізувати водіїв, які працюють без реєстрації та не сплачують податки. За даними, з приблизно 250 тисяч таксистів ліцензію мають лише 9,5 тисячі, що веде до втрат бюджету та ризиків для пасажирів.

Для вирішення проблеми планують запровадити спрощену систему ліцензування.


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