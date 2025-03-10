Кабмін взявся за таксистів: готують нові податки

10 марта 2025, 15:15

Уряд планує легалізувати водіїв, які працюють без реєстрації та не сплачують податки. За даними, з приблизно 250 тисяч таксистів ліцензію мають лише 9,5 тисячі, що веде до втрат бюджету та ризиків для пасажирів.



Для вирішення проблеми планують запровадити спрощену систему ліцензування.