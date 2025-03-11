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11 марта 2025, 12:45

В Украине представят драму о Мустафе Джемилеве "Кислородная станция"

Лента показывает один из знаковых фрагментов в биографии Джемилева – ссылку, которую он отбывал в поселке Зырянка в Якутии в 1980 году.

Лидер крымскотатарского народа работает на кислородной станции. Он выполняет тяжелую и монотонную работу – наполняет ржавые баллоны кислородом.

Авторы проводят параллели между работой Джемилева на кислородной станции, которую политзаключенному присудила советская власть, с бесполезным трудом мифологического Сизифа.

Роли в фильме сыграли Борис Орлов, Кристина Дейлик, Виктор Полторацкий, Эдем Ибадуллаев, Вячеслав Жила, Елена Вахрамеева, а также погибший на войне россии против Украины Василий Кухарский.


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