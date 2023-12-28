Для чего нужен кислородный датчик лямбда-зонд?

28 декабря 2023, 18:15

Лямбда-зонд, или кислородный датчик, - это устройство, которое измеряет концентрацию кислорода в выхлопных газах автомобиля. Он используется для контроля соотношения воздуха и топлива в топливовоздушной смеси, что является важным фактором для эффективной работы двигателя и снижения выбросов вредных веществ.

Кислородный датчик лямбда-зонд представляет собой металлический элемент, покрытый керамическим напылением, которое содержит оксид циркония. При нагревании оксида циркония он начинает проводить электрический ток, сила которого зависит от концентрации кислорода в окружающей среде.

Лямбда-зонд устанавливается в выпускном коллекторе автомобиля. Он подключен к электронному блоку управления (ЭБУ), который использует показания датчика для корректировки соотношения воздуха и топлива.

Существует два основных типа лямбда-зондов. В цепочечных лямбда-зондах используется цепь из двух оксидов циркония, один из которых находится в атмосферном воздухе, а другой - в выхлопных газах. Цепочечные лямбда-зонды более распространены и обеспечивают более точные показания. В свою очередь потенциометрические лямбда-зонды имеют потенциометр, который измеряет изменение напряжения на керамическом напылении. Они дешевле, но менее точны.

Лямбда-зонд является важным элементом системы управления двигателем. Его неисправность может привести к ухудшению топливной экономичности, увеличению выбросов вредных веществ и даже к выходу двигателя из строя.

Признаками неисправности лямбда-зонда могут быть:

Увеличение расхода топлива.

Пониженная мощность двигателя.

Плохой запуск двигателя.

Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу.

Повышенный уровень вредных веществ в выхлопных газах.

Если вы заметили какие-либо из этих симптомов, следует обратиться в автосервис для диагностики лямбда-зонда.

Обратите внимание, что лямбда-зонд должен подходить именно для вашего автомобиля. Для этого необходимо знать марку, модель, год выпуска и объем двигателя вашего автомобиля.

При выборе лямбда-зонда следует отдавать предпочтение оригинальным или качественным аналогам. Некачественные лямбда-зонды могут быстро выйти из строя и не обеспечить должного контроля соотношения воздуха и топлива.

При покупке лямбда-зонда в автомагазине или интернет-магазине обязательно сохраняйте чек и гарантийный талон. Это поможет вам в случае возникновения проблем с датчиком.