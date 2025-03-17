17 марта 2025, 13:45

Українські мігранти у Польщі сплачують більше податків, ніж отримують допомоги

Мігранти з України у 2024 році сприяли збільшенню надходжень до польського бюджету на 15,1 млрд злотих (майже 4 млрд доларів).



Зокрема, на кожен 1 злотий, отриманий українцями за програмою Сім’я 800 плюс, вони сплатили приблизно 5,4 злотих податків до держбюджету.



Українці найчастіше працюють на нижніх (45%) і середніх посадах (40%), рідше — на керівних посадах (9%).

