Франция может построить в Узбекистане малую АЭС

20 марта 2025, 10:45

Три французские компании ведут переговоры с властями Узбекистана об участии в проекте по строительству и управлению малой атомной электростанции в Джизакской области.

Директор Агентства по развитию атомной энергетики ("Узатом") Ахмедхаджаев заявил, что привлечение иностранных компаний обусловлено, в том числе, финансовыми соображениями. По его словам, "Франция - страна, которая может предложить самые передовые технологии".



Потенциальными партнерами Узбекистана в этом проекте могут стать Assystem (технический партнер), Bureau Veritas (обучение) и Framatome (техническое управление электростанциями).