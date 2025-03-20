Каллас считает реалистичным для начала одобрить €5 млрд на снаряды для Украины

20 марта 2025, 12:45

Глава европейской дипломатии Кая Каллас считает "реалистичным планом" сначала договориться о €5 млрд на боеприпасы для Украины в рамках ее более широкой инициативы на сумму до €40 млрд, пишет "Европейская правда".

Каллас отвечала на вопрос о том, что ее предложение о большом пакете военной помощи для Украины в размере до €40 млрд в 2025 году пока не встретило поддержки всех членов ЕС. Однако, по ее словам, если нет возможности принять весь пакет, можно идти малыми шагами.



"Важно иметь ощутимые результаты. Если мы не готовы принять решение прямо сейчас по всему году, то лучше принимать решение в краткосрочной перспективе относительно немедленных потребностей Украины в боеприпасах. Реалистичный план — это €5 млрд на боеприпасы, это то, над чем мы работаем в данный момент", — сказала она.