Х Илона Маска заблокировала аккаунты оппозиции в Турции на фоне протестов

24 марта 2025, 11:45

Большая часть оппозиционной активности сосредоточена вокруг университетов, и многие из тех, кто связан с демонстрациями, теперь обнаруживают, что их аккаунты X заблокированы, пишет Politico.

Большинство заблокированных аккаунтов — это "аккаунты активистов, связанных с университетами, которые в основном делились информацией о протестах, о том, куда идти студентам", рассказал изданию координатор и аналитик Ближневосточной программы Центра Вильсона Юсуф Кан.



По всей видимости, аккаунты блокировали по требованию турецких властей.



Протесты в Турции начались после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу, которого называют главным политическим оппонентом президента Реджепа Эрдогана.



Сам Маск, когда покупал Twitter, заявлял, что приобрел соцсеть, чтобы восстановить свободу слова на платформе.