США на этой неделе объявят о новом пакете помощи Украине, - Politico

15 февраля 2023, 10:45

Он будет сосредоточен на боеприпасах, ПВО и запасных частях. Самолеты F-16 или дальнобойные ракеты не войдут в новый пакет помощи.

При этом Financial Times сообщает, что США допускают передачу Украине истребителей F-16.The Washington Post отмечает, что США намерены к годовщине вторжения РФ выделить Украине $10 млрд прямой бюджетной поддержки и ввести новые санкции против Кремля.Тем временем Politico сообщает, что США не хотят отправлять в Украину дальнобойные - до 300 километров - ракеты ATACMS по причине их нехватки.Тем временем Киев планирует запросить одобрение Вашингтона на покупку ATACMS у союзной страны. В список пользователей ракет входят Южная Корея, Польша, Румыния, Греция, Турция, Катар и Бахрейн.Союзники планируют выделить Украине 100 млрд $ военной и сопутствующей помощи - Министр обороны Эстонии.