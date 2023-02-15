США на этой неделе объявят о новом пакете помощи Украине, - Politico

Он будет сосредоточен на боеприпасах, ПВО и запасных частях. Самолеты F-16 или дальнобойные ракеты не войдут в новый пакет помощи.
При этом Financial Times сообщает, что США допускают передачу Украине истребителей F-16.
The Washington Post отмечает, что США намерены к годовщине вторжения РФ выделить Украине $10 млрд прямой бюджетной поддержки и ввести новые санкции против Кремля.
Тем временем Politico сообщает, что США не хотят отправлять в Украину дальнобойные - до 300 километров - ракеты ATACMS по причине их нехватки.
Тем временем Киев планирует запросить одобрение Вашингтона на покупку ATACMS у союзной страны. В список пользователей ракет входят Южная Корея, Польша, Румыния, Греция, Турция, Катар и Бахрейн.
Союзники планируют выделить Украине 100 млрд $ военной и сопутствующей помощи - Министр обороны Эстонии.