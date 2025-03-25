Игнат рассказал о китайских антеннах, которыми россияне оснащают Shahed

25 марта 2025, 8:45

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат завяил, что военные страны-агрессора рф продолжают модернизировать модели ударных беспилотников, которыми атакуют Украину.

"Нужно все подавлять средствами радиоэлектронной борьбы. То есть обычно Shahed руководствуется спутником, где есть спутниковая навигация, и дрон имеет спутниковую систему наведения, надо либо spoofing — сбивание его с маршрута, озадачивание, либо, соответственно, подавление. Чем и занимаются наши системы радиоэлектронной борьбы для того, чтобы дрон не долетел до места назначения и где-то упал, желательно, где нет сильной угрозы жизни людей", — объяснил Игнат.



Он отметил, что чем больше антенн у беспилотника, тем больше средств РЕБ нужно иметь силам защиты Украины, чтобы подавить сигнал.