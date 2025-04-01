Ледяная буря оставила без электричества почти 400 тысяч канадцев

1 апреля 2025, 10:15

Наиболее пострадавшими от ледяного шторма районами являются Барри, Ориллия, озера Каварта, Питерборо и Кингстон, пишет CВС.

По данным поставщика электроэнергии Hydro One, восстановление подачи электроэнергии всем потребителям может занять несколько дней. Бригады работают над восстановлением электроснабжения в наиболее пострадавших регионах, а из других районов прибывают бригады для оказания помощи.



Шторм побудил некоторые муниципалитеты объявить чрезвычайное положение в своих населенных пунктах, поскольку им приходится бороться с массовыми отключениями электроэнергии, поваленными деревьями и опасными дорожными условиями. Так, например, город Питерборо объявил чрезвычайное положение в воскресенье и открыл четыре центра приема, два из которых ночные, для пострадавших жителей.

