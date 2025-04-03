Чехія виділила €100 млн євро на відбудову українських лікарень, — Dennik N

3 апреля 2025, 10:45

Кошти надійдуть у рамках програми ЄС «Інструмент для України».Наразі попередньо узгоджено фінансування шести проєктів на загальну суму понад €100 млн. Міністр охорони здоров’я Чехії Властіміл Валек повідомив, що його країна додатково готова профінансувати модернізацію ще 13 лікарень у семи областях України.