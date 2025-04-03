Наразі попередньо узгоджено фінансування шести проєктів на загальну суму понад €100 млн. Міністр охорони здоров’я Чехії Властіміл Валек повідомив, що його країна додатково готова профінансувати модернізацію ще 13 лікарень у семи областях України.
3 апреля 2025, 10:45
Чехія виділила €100 млн євро на відбудову українських лікарень, — Dennik N
Кошти надійдуть у рамках програми ЄС «Інструмент для України».
Наразі попередньо узгоджено фінансування шести проєктів на загальну суму понад €100 млн. Міністр охорони здоров’я Чехії Властіміл Валек повідомив, що його країна додатково готова профінансувати модернізацію ще 13 лікарень у семи областях України.
Наразі попередньо узгоджено фінансування шести проєктів на загальну суму понад €100 млн. Міністр охорони здоров’я Чехії Властіміл Валек повідомив, що його країна додатково готова профінансувати модернізацію ще 13 лікарень у семи областях України.
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