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7 апреля 2025, 10:15

Coca-Cola — чудові ліки для лікування у дітей кишкової інфекції, — Комаровський

Він стверджує, що під час зневоднення та при розвитку ацетонемічного стану, Coca-Cola для дитини може стати ліками, які допоможуть уникнути госпіталізації.


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