Coca-Cola — чудові ліки для лікування у дітей кишкової інфекції, — Комаровський

Він стверджує, що під час зневоднення та при розвитку ацетонемічного стану, Coca-Cola для дитини може стати ліками, які допоможуть уникнути госпіталізації.
Последние новости
- Связь | Сегодня, 16:15
Vodafone оголошує фінансові та операційні результати роботи у 2024 році
- Технологии | Сегодня, 15:45
Як розмінувати Україну за 30, а не за 100 років?
- Безопасность | Сегодня, 15:15
Пентагон змоделював можливий сценарій Третьої світової війни
- Бизнес | Сегодня, 14:45
Студенты немецкой киноакадемии сняли фильм в поддержку украинских детей
- Технологии | Сегодня, 14:15
Японская компания Kawasaki показала концепт робо-коня Corleo
- Бизнес | Сегодня, 13:45
Маск надеется увидеть "ситуацию с нулевыми тарифами" между США и Европой
- Бизнес | Сегодня, 13:15
Польща планує купити або орендувати одеський порт на 50 років
- Бизнес | Сегодня, 12:45
Нові тарифи США коштуватимуть Польщі 0,4% ВВП або €2,4 млрд, — Туск
- Связь | Сегодня, 12:15
Германия непублично финансирует альтернативу Starlink для Украины
Последние материалы
- Обзоры | Позавчера, 14:28
REAL-EL RM-480W – тиха бездротова мишка з дисплеєм
- Обзоры | 29 марта, 13:00
be quiet! Dark Rock 5 – вишукана керамічна башта для потужних збірок
- Аналитика | 18 марта, 8:30
Використання сонячної енергетики в побуті: міфи, перспективи та один крок до економії
- Аналитика | 1 марта, 21:06
Системи резервного електроживлення Maxxter: можливості та доступність в Україні
- Обзоры | 28 февраля, 23:13
Patriot P220 (1ТБ) – вашому "гвинту" пора на пенсію
- Обзоры | 28 февраля, 22:21
Patriot Xporter 3 (128 ГБ) – флешгігабайти за копійки
- Обзоры | 15 февраля, 19:19
Gelius Backpack Urban Protect GP-BP008 – 2-портовий діловий рюкзак для 17-дюймових ноутбуків
- Обзоры | 12 февраля, 8:45
Deepcool LS520 – 240-мм система рідинного охолодження з підсвіткою ARGB і не лише
- Обзоры | 5 февраля, 0:46
Gelius Incredible 2 GP-TWS033X Beige – "дівчачі" TWS-навушники з ANC та ENC
Популярные новости
- Гаджеты | 4 апреля, 0:02
Ajax Systems випустила IndoorCam: Wi-Fi камеру відеоспостереження з ІЧ датчиком 5.00
- Связь | Сегодня, 16:15
Vodafone оголошує фінансові та операційні результати роботи у 2024 році 0.00
- Технологии | Сегодня, 15:45
Як розмінувати Україну за 30, а не за 100 років? 0.00
- Безопасность | Сегодня, 15:15
Пентагон змоделював можливий сценарій Третьої світової війни 0.00
- Бизнес | Сегодня, 14:45
Студенты немецкой киноакадемии сняли фильм в поддержку украинских детей 0.00
- Технологии | Сегодня, 14:15
Японская компания Kawasaki показала концепт робо-коня Corleo 0.00
- Бизнес | Сегодня, 13:45
Маск надеется увидеть "ситуацию с нулевыми тарифами" между США и Европой 0.00
- Бизнес | Сегодня, 13:15
Польща планує купити або орендувати одеський порт на 50 років 0.00
- Бизнес | Сегодня, 12:45
Нові тарифи США коштуватимуть Польщі 0,4% ВВП або €2,4 млрд, — Туск 0.00