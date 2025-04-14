Эстония в ближайшее время передаст Украине тысячи артиллерийских боеприпасов

Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в Брюсселе, где проходит заседание в формате "Рамштайн", сообщило "Суспільне".
"Либо на этой неделе, либо на следующей, мы доставим 10 тыс. боеприпасов калибра 155 мм. Мы также доставим 750 тысяч пайков для солдат. И мы продолжим также безубыточную деятельность в том смысле, что мы покупаем с помощью наших друзей из разных европейских стран амуницию для ВСУ", — заявил он.
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