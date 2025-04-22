У побережья Испании появилась опасная рыба — серебристый иглобрюх

22 апреля 2025, 9:15

Иглобрюх стал всё чаще попадать в рыбацкие сети в Средиземном и Адриатическом морях. Нередко он перекусывает зубами снасти.

В Испании с ним уже можно встретиться на Балеарских островах и побережье Коста-Бланка.Помимо мощных челюстей, способных спокойно перекусить человеческий палец, иглобрюх чрезвычайно ядовит. Содержащийся в его мясе тетродотоксин в сто раз токсичнее цианида. Поэтому эту рыбку нельзя не только трогать, но и есть.А вот ещё 10 обитателей Средиземного моря, от которых надо держаться подальше.