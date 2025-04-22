Минюст США обвиняет Google в использовании ИИ для укрепления монополии

22 апреля 2025, 12:15

Адвокат Министерства юстиции США в ходе антимонопольного дела против Google заявил, что необходимо принять жесткие меры, чтобы помешать компании использовать свои продукты искусственного интеллекта для расширения своего доминирования в сфере онлайн-поиска, пишет Reuters.

Google утверждает, что ее продукты ИИ выходят за рамки дела, которое было сосредоточено на поисковых системах.



Сейчас минюст добивается постановления, которое обяжет Google продать свой браузер Chrome и принять другие меры, чтобы положить конец тому, что судья счел монополией Google в сфере онлайн-поиска.