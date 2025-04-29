Власти Непала намерены запретить восхождение на Эверест неопытным альпинистам

29 апреля 2025, 8:45

Reuters отмечает, что законопроект направлен на сокращение переполненности Эвереста и повышение безопасности.

В 2023 году на склонах высочайшей горы мира погибли по меньшей мере 12 человек, еще пять пропали без вести, а в 2024-м погибли восемь альпинистов, пишет Reuters, указав, что всего в 2023 году разрешение взойти на Эверест получили 478 человек.



Причиной многих смертей считают перенаселенность склонов горы, в частности длинные очереди в "зоне смерти" под вершиной, где недостаточно кислорода для выживания.



Новый законопроект предполагает, что разрешение на восхождение на Эверест получат только те альпинисты, которые докажут, что они взошли на непальскую гору высотой не менее 7000 м. Предполагается также, что такого альпиниста будут сопровождать горный гид и руководитель персонала из Непала.



Агентство обращает внимание, что у правящего в стране альянса есть большинство в верхней палате парламента. Это, по-видимому, означает более высокую вероятность принятия решения.



Законопроект уже раскритиковали альпинисты. Они, в частности, призывают разрешить восхождение на Эверест всем, кто поднимался на любую вершину высотой 7000 м, а не только в Непале.



Кроме того, предлагается снизить высоту предварительного подъема до 6500 м, так как в Непале "очень сложно" найти приемлемую вершину высотой более 7000 м.



Также критика коснулась требованиям к гидам-сопровождающим. Квалифицированных гидов, утверждают эксперты, на самом деле не хватает.