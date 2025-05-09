Речь идет о $200 млрд, которые будут переданы через его фонд Gates Foundation в течение 20 лет. Эти деньги пойдут на миссии спасения и улучшения жизни людей по всему миру.
«Люди скажут много всего обо мне после моей смерти, но я намерен сделать так, чтобы среди этого не было фразы: "Он умер богатым"», — написал Гейтс на своем сайте.
9 мая 2025, 12:45
Билл Гейтс пообещал пожертвовать на благотворительность почти все свое состояние
Речь идет о $200 млрд, которые будут переданы через его фонд Gates Foundation в течение 20 лет. Эти деньги пойдут на миссии спасения и улучшения жизни людей по всему миру.
Оцените новость: