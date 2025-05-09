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9 мая 2025, 12:45

Билл Гейтс пообещал пожертвовать на благотворительность почти все свое состояние

Речь идет о $200 млрд, которые будут переданы через его фонд Gates Foundation в течение 20 лет. Эти деньги пойдут на миссии спасения и улучшения жизни людей по всему миру.

«Люди скажут много всего обо мне после моей смерти, но я намерен сделать так, чтобы среди этого не было фразы: "Он умер богатым"», — написал Гейтс на своем сайте.


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