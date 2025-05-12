ГлавнаяНовости
12 мая 2025, 14:45

Фаны Metallica вызвали землетрясение

На концерте в Вирджинии 60 тысяч человек одновременно запрыгали под интро легендарного трека «Enter Sandman».

Их энергию ощутило даже сейсмооборудование, зафиксировав силу толчка до 1.0 балла.

Подземную вибрацию также подтвердила и местная обсерватория.
Оцените новость:
  • 0 оценок