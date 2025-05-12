Фаны Metallica вызвали землетрясение

На концерте в Вирджинии 60 тысяч человек одновременно запрыгали под интро легендарного трека «Enter Sandman».
Их энергию ощутило даже сейсмооборудование, зафиксировав силу толчка до 1.0 балла.
Подземную вибрацию также подтвердила и местная обсерватория.
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