12 мая 2025, 14:45

Фаны Metallica вызвали землетрясение

На концерте в Вирджинии 60 тысяч человек одновременно запрыгали под интро легендарного трека «Enter Sandman».



Их энергию ощутило даже сейсмооборудование, зафиксировав силу толчка до 1.0 балла.



Подземную вибрацию также подтвердила и местная обсерватория.

