6 июня 2022, 12:45

Сбор средств был анонсирован 6 апреля на странице фонда All Within My Hands Foundation. Непосредственно Metallica внесла первый взнос в размере 500 тысяч, остальное было собрано путём продажи эксклюзивных товаров.

Средства передадут организации World Central Kitchen и инициативе #ChefsForUkraine.