В Украине начала работу первая dark kitchen

26 ноября 2019, 14:15

Рестораны без посадочных мест для посетителей набирают популярность во всем мире. Теперь они приходят в Украину.

Украина не отстает от общемирового тренда развития food-tech сервисов. В центре столицы начал работу первый ресторан, заказать еду в котором можно с помощью смартфона, а вместо официанта ее доставит курьер. В мире такие рестораны называют dark kitchen.

Киевский dark kitchen под незамысловатым названием «Кухня» работает с 25 ноября в районе Бессарабки. В меню ресторана – блюда украинской кухни, салаты и пицца. Заказ возможен с помощью Android или iOS приложения сервиса доставки еды Raketa, а доставка осуществляется курьерами в радиусе 2 км. Заявленное время доставки – до 30 минут.

Сервис Raketa не имеет минимальных ограничений по стоимости заказа, а сама доставка бесплатна для клиента. Таким образом заказ из «Кухни» будет доставлен менее чем за полчаса, по стоимости, указанной в меню. Чаевые, по желанию, можно оставить курьеру.

Raketa работает в Украине с марта 2018 года. В Киеве этот сервис доставки еды начал осуществлять доставки с 11 ноября, а 18 ноября начала работать их первая dark kitchen. Всего в столице планируется открыть порядка 30 таких ресторанов. Кроме того, в 2020 году dark kitchens будут активно открываться в регионах.