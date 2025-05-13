ЕС готовит способ обойти вето Венгрии на санкции против России — FT

13 мая 2025, 11:45

Издание утверждает, что Брюссель рассматривает правовые механизмы, которые позволят продлить санкции без единодушного одобрения всех стран-членов.

Эти санкции включают и продление ареста на российские активы в размере около €200 млрд.



Европейская комиссия рассматривает возможность переноса этих ограничений на другую правовую основу: речь идет о введении капитального контроля и тарифов, которые не требуют единодушной поддержки всех 27 стран-членов.



Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно приостанавливал санкции ЕС против россии и грозил наложить вето на продление экономических ограничений, которые истекают в конце июля. Хотя в этот раз Будапешт не выдвинул серьезных возражений против нового пакета санкций против РФ.