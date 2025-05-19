Бельгия предоставит Украине военную помощь на €1 миллиард в 2025 году

Министр обороны Бельгии Тео Франкен отметил, что большая часть оборудования и вооружения будет бельгийского производства.
Что входит в пакет помощи
100 бронированных машин, включая машины скорой помощи и транспортные автомобили Unimog;
Пять беспилотных морских судов для усиления морской безопасности;
Воздушные беспилотники вместе со специальными шлемами для операторов;
Портативные системы обнаружения беспилотников и очки ночного видения для эффективной работы в различных условиях;
Медицинское оборудование и защитная одежда от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз;
Более 16 000 единиц оружия и орудий для усиления огневой мощи;
20 модернизированных зенитных комплексов Cerber для противовоздушной обороны;
Один боевой танк Leopard с модернизированной башней для испытаний.