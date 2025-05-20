20 мая 2025, 8:45

В РФ признали "нежелательной" Amnesty International

Об этом сообщила российская генпрокуратура. Там утверждают, что лондонская штаб-квартира организации является "центром подготовки глобальных русофобских проектов, оплаченных пособниками киевского режима", а активисты "делают все возможное, чтобы усилить военное противостояние в регионе".



В их действиях генпрокуратура РФ увидела "оправдание преступлений украинских неонацистов", а также ей не понравилось, что они настаивают на политической и экономической изоляции РФ.



"Участники организации поддерживают экстремистские организации, финансируют деятельность иноагентов", — говорится в заявлении.

