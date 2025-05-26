Владелец OnlyFans ведет переговоры о продаже компании за $8 млрд — Reuters

26 мая 2025, 11:45

Переговоры ведутся по крайней мере с марта, сообщили источники агентства. Сделка может быть достигнута в течение следующей недели или двух, но это пока не гарантировано.

По данным инсайдеров, группу инвесторов, заинтересованных в покупке, возглавляет инвестиционная фирма из Лос-Анджелеса Forest Road Company.



OnlyFans, сервис подписки на контент, появился в 2016 году. Он ориентирован на эротический и порноконтент. Создатели публикуют там фото и видео, берут за это деньги с подписчиков, 20% дохода отдают OnlyFans. Популярность сервиса выросла во время пандемии COVID-19. Выручка компании увеличилась с $375 млн в 2020 году до $6,6 млрд в 2023-м. Такой быстрый рост привлек интерес инвесторов.