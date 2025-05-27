Тариф на електроенергію залишиться незмінним до кінця жовтня 2025 року

Уряд зафіксував ціну на електроенергію на рівні 4,32 грн за кВт*год до 31 жовтня 2025 року. Відповідне положення закріплено постановою №632.
Для споживачів із двозонними лічильниками зберігається пільговий "нічний тариф" - 2,16 грн за кВт*год у період із 23:00 до 07:00. У денний час (з 07:00 до 23:00) діє стандартний тариф - 4,32 грн.
Кожен споживач може встановити багатозонний лічильник і подати заявку на перехід до відповідного тарифного плану у свого постачальника.
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