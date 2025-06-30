Макрон анонсував "безпрецедентний пакет санкцій"

30 июня 2025, 13:15

Йдеться про 18 пакет санкцій, який ЄС має прийняти в «найближчі дні». За словами президента Франції Еммануеля Макрона, він буде «безпрецедентним за своїм масштабом» і вдарить по фінансовому та енергетичному секторам РФ.

«Він передбачає, зокрема, заборону на імпорт переробленої російської нафти в треті країни, що стане потужним сигналом. Я також сподіваюся, що в угоду увійде принцип зниження цінової стелі на російську нафту», — повідомив він.



Макрон додав, що новий пакет санкцій узгоджений з Великою Британією, США, Канадою та Японією. Він також відповідає ініціативам, які готуються в американському Сенаті під керівництвом сенатора Грема.



Єврокомісія ще 10 червня запропонувала пакет, але рішення досі заблоковано Угорщиною та Словаччиною.