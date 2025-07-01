Суд Британии разрешил поставки Израилю запчастей для F-35

1 июля 2025, 14:45

Высокий суд Лондона признал законным решение британского правительства о продолжении экспорта комплектующих для истребителей F-35, несмотря на иски правозащитных организаций.

Истцы утверждали, что поставки могут способствовать нарушениям международного гуманитарного права в секторе Газа.



Суд постановил, что министр иностранных дел не обязан доказывать отсутствие риска нарушений со стороны Израиля - достаточно того, что он принимает во внимание заверения о соблюдении международного гуманитарного права.



Речь идет о деталях, производимых в Британии в рамках международной программы F‑35. Израиль получает их через США как часть многостороннего соглашения.