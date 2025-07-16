16 июля 2025, 8:15

США все еще рассматривают список желаемого Украиной вооружения — The Associated

Официальные лица США заявили агентству, что все еще пересматривают список желаемого Украиной вооружения, которое она хотела бы получить от членов НАТО, чтобы определить, что можно быстрее заменить после объявления Трампа, что страны НАТО смогут закупать вооружение для Украины.



Источники заявили, что запросы Украины на материальные средства примерно такие же, как и с начала российского вторжения более трех лет назад, в том числе средства ПВО, такие как ракеты к Patriot и усовершенствованные системы высокоточного поражения, ракеты большой дальности ATACMS и ракеты класса "земля — воздух" малой и средней дальности NASAMS, а также различные артиллерийские системы.



Согласно условиям очень приблизительного соглашения, обрисованного Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте в понедельник, члены НАТО поставят Украине это оружие на миллиарды долларов, а затем закупят замену в США.



Один из официальных лиц заявил, что производство некоторых крупных единиц, таких как системы Patriot, может занять до пяти лет для поставки европейским донорам, в то время как менее крупные боеприпасы, такие как 155-мм артиллерийские снаряды, могут быть произведены в гораздо более короткие сроки.

