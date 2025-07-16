17 "Patriot" Україні може поставити Ізраїль

16 июля 2025, 8:45

За відкритими даними, 17 батарей Patriot у жодної країни у вільному доступі немає.

Найімовірніше, мова йде про Ізраїль, який оновлює ППО та, за непідтвердженими даними, списує 8 батарей. Частина ракет від них вже могла надійти в Україну.



Можливо, Трамп мав на увазі пускові установки (їх 6–8 у батареї), а не самі батареї. Ізраїльські системи, ймовірно, потребуватимуть модернізації перед передачею Україні. Німеччина готова профінансувати дві батареї, Норвегія — одну. Берлін закликає інші європейські країни долучитися.