Мерц рассказал о серьезной угрозе со стороны РФ

21 июля 2025, 12:15

Во время визита в Великобританию, где Мерц подписал историческое соглашение о сотрудничестве двух стран, канцлер объяснил, почему странам Европейского союза нужно тратить больше средств на оборону и безопасность.

"Мы недостаточно сильны, наша армия недостаточно сильна", — сказал Мерц.



Он обратил внимание, что президент США Дональд Трамп не настолько привержен сотрудничеству с Европой, как прежние американские президенты и их администрации. Поэтому призвал страны Евросоюза стремиться к большей независимости от американской обороны.



На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон подписал с премьер-министром Великобритании Киром Стармером оборонное соглашение между двумя странами. Мерц считает, что подписанный им договор со Стармером 17 июля возобновляет обязательство союзников защищать друг друга.