В Камбодже гигантские крысы помогают саперам искать мины

21 июля 2025, 12:45

Африканские гигантские крысы, которые могут вырастать до 45 см и весить до 1,5 кг, способны подать сигнал своим дрессировщикам, когда они почувствуют запах тротила, используемого в большинстве мин и взрывчатых боеприпасов, сообщает АР.

"Работая с этими крысами, я всегда находил мины, а они не пропустили ни одной", — рассказал дрессировщик крыс Мотт Среймом, который входит в гуманитарную группу APOPO, обучающую команды с грызунами для обнаружения мин по всему миру.



Крысы обладают острым обонянием, что делает их любимцами в APOPO, где также работают команды собак, занимающихся обнаружением наземных мин.



В 60-70-х годах прошлого века в Камбодже отгремела гражданская война, а в 70-80-х — война с Вьетнамом. Как отмечает АР, остатки войны засорили около 4,5 тыс. км2 камбоджийской земли, что затронуло все провинции страны.