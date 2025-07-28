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28 июля 2025, 14:15

Украина на 8 месте в мире по военным расходам

Сейчас Украина тратит на оборону столько же, сколько и Франция, однако отстает от Великобритании и Германии.

Два лидера - США и Китай, причем последний тратит в три раза меньше.


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