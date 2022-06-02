За два месяца Германия почти не предоставила оружия Украине

2 июня 2022, 12:15

19 апреля канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия не поставляет тяжелое вооружение, поскольку этого не делают и другие страны, например США, Канада, Великобритания, Франция.

Хотя на самом деле США и Британия, а также Австралия и Нидерланды поставляют тяжелое вооружение в Украину, сообщает Welt.Как видно из документов, имеющихся у Welt, в период с 30 марта по 26 мая в Украину поступило только две партии оружия от германского правительства. Это 3000 противотанковых мин и еще 1600 специализированных противотанковых мин направленного действия, запчасти для пулеметов, "зажигалки", детонирующие шнуры, радиоприемники, ручные гранаты, взрывчатку. По данным Украины, последние поставки зенитных и противотанковых средств состоялись 25 марта, более двух месяцев назад - 2000 ракет Panzerfaust 3 и 1500 зенитных ракет "Стрела".