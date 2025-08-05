ЕС готовится ввести санкции против Китая

К такому решению Евросоюз пришел после сообщений Reuters о том, что Китай поставляет россии двигатели для дронов под видом холодильных установок для обхода санкций.
Это расследование вызвало тревогу в Брюсселе. 15 стран ЕС обратились к Пекину по поводу этих поставок, но Китай либо отверг свою причастность, либо отказался отвечать.
"Отчет точный, и он показывает, что Китай усиливает свое участие — как количественно, так и качественно. Можно с уверенностью сказать, что без поддержки Китая эта война выглядела бы совсем иначе", — заявил Politico один из европейских дипломатов.
По словам дипломата, ЕС знал о передаче китайских дронов россии еще до публикации этих данных.
"После августа мы будем добиваться введения санкций. Мы хотим диалога, но также и конкретных действий", — отметил он.
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