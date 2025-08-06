6 августа 2025, 9:15

У "Резерв+" з'явилася нова відстрочка: деталі

В оновленні застосунку "Резерв+" додалася нова відстрочка - для подружжя, в якому чоловік або дружина мають інвалідність І або II групи.



Щоб отримати цю відстрочку, інформація про інвалідність має бути в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери або у відповідній інформаційній системі Пенсійного фонду України, а також необхідно мати запис про шлюб в Державному реєстрі актів цивільного стану.

