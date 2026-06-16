В Великобритании запретят социальные сети для детей до 16 лет

16 июня 2026, 8:15

Как говорится в заявлении британского правительства, Лондон планирует перенять австралийскую модель регулирования интернет-платформ.

Таким образом, новые ограничения коснутся Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook и X. При этом вводить подобные меры против мессенджеров (например, WhatsApp и Signal) на данном этапе не планируется.



"Стремясь защитить детей в интернете и ответить на масштаб этого вызова, правительство пойдет дальше обычного тотального запрета на соцсети: будут введены самые жесткие в мире механизмы блокировки вредоносных функций для лиц моложе 16 лет, включая прямые трансляции и общение с незнакомцами. Эти ограничения (которые в сочетании с запретом заходят дальше, чем в любой другой стране) будут применяться к более широкому спектру онлайн-услуг, в том числе к игровым сайтам", — отмечается в заявлении.





