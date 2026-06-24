Удаление Max из App Store обрушило аудиторию мессенджера

24 июня 2026, 10:45

После удаления российского нацмессенджера Max из App Store просмотры крупнейших прокремлевских каналов резко сократились, обратил внимание «МО».

Мы сравнили изменения аудитории с 4 по 20 июня СМИ, пропагандистов и военкоров в начале июня и спустя две недели после исчезновения приложения из магазина Apple.

Падение затронуло все крупные прокремлёвские медиа. У РИА Новости число просмотров сократилось с 48,5 млн до 21,5 млн — минус 55,6%. Mash лишился половины аудитории: просмотры упали с 23,9 млн до 11,9 млн. Канал «Кремль. Новости» просел с 7,8 млн до 3,3 млн просмотров, потеряв 58,1% аудитории.Просели и каналы главных российских пропагандистов. У Дмитрия Медведева просмотры сократились с 964 тыс. до 243 тыс. — минус 74,8%. Маргарита Симоньян потеряла 64,1% аудитории: её канал снизился с 555 тыс. до 199 тыс. просмотров. Владимир Соловьёв лишился почти половины аудитории — число просмотров его канала упало с 36,3 млн до 19,6 млн.Самое заметное падение показали военкоры. Канал Юрия Подоляки потерял 3,1 млн просмотров менее чем за три недели: аудитория сократилась с 12,8 млн до 9,7 млн просмотров, или на 24,4%. Александр Коц лишился 87,9% аудитории — его просмотры снизились с 3,8 млн до 462 тыс. У «Рыбаря» число просмотров сократилось с 4,8 млн до 1,6 млн — минус 67,4%.Почему так произошло?После удаления из App Store новые пользователи iPhone и iPad больше не могут установить Max на свои айфоны. А у уже установивших мессенджер перестали работать push-уведомления о сообщениях и звонках, что обычно снижает частоту возвращения пользователей в приложение.Мессенджер Max пропал из российского App Store вечером 3 июня. Сервис перестал отображаться в поиске, а переход по прямой ссылке начал выдавать ошибку. На момент удаления Max находился на девятом месте в списке самых скачиваемых приложений, при этом остальные позиции в первой десятке занимали VPN-сервисы.