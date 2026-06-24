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24 июня 2026, 11:15

Контрабанду техніки Apple на понад 35 000 000 грн викрили на Львівщині

Схованку з 501 iPhone, 211 навушниками та 117 смартгодинниками знайшли у Renault Trafic 38-річного львів'янина.


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