Renault сократит 800 инженеров из-за Китая

29 июня 2026, 10:45

Автоконцерн Renault планирует провести сокращение 800 сотрудников французского инженерного подразделения компании, чтобы справиться с конкуренцией со стороны китайской автомобильной промышленности.

«Китайские производители значительно увеличивают свою долю рынка в Европе: в 2024 году она составляла менее 3%, а к концу мая достигла 8,8%. Эта доля рынка объясняется продукцией со значительным технологическим содержанием и очень конкурентоспособными ценами… Мы должны быть конкурентоспособными в этом отношении», - заявил глава международного технологического отдела Renault Брюне.Французский автопроизводитель сообщил, что программа добровольного сокращения штата будет реализована в рамках плана масштабной реорганизации инженерного подразделения. В то же время компания намерена нанять от 150 до 200 новых инженеров на постоянные контракты и организовать программу переквалификации для части сотрудников.