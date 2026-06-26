США будут использовать два полигона для тестов, имитирующих войну в Украине

26 июня 2026, 11:15

"Там можно будет задействовать средства радиоэлектронной борьбы и воссоздать всю сложную обстановку радиоэлектронного противодействия. Производители беспилотников и разработчики средств борьбы с ними смогут взаимодействовать друг с другом", — цитирует министра армии США Дэна Дрисколла CBS News.

Дрисколл отметил, что в Соединенных Штатах уже есть площадки, где военные могут безопасно проводить подобные проверки. Параллельно с этим рассматривается возможность создания глобального полигона за пределами страны для проведения "гораздо более агрессивных испытаний", в том числе с применением гиперзвукового оружия.



