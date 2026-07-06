Обнаружили утраченный экземпляр Декларации независимости США

6 июля 2026, 15:15

В архивах британского правительства обнаружен ранее неизвестный экземпляр Декларации независимости США, который почти 250 лет считался утраченным.

Как сообщает Financial Times, документ оказался среди материалов, захваченных Королевским флотом в ходе Войны за независимость США. Экземпляр был найден архивариусом-волонтером во время работы по каталогизации архивов. Это лишь 11-й известный сохранившийся экземпляр данного тиража, напечатанного в июле 1776 г. в Нью-Гэмпшире.По данным Национального архива Британии, документ оказался в Лондоне после захвата американского судна Dalton британским кораблем Raisonable в декабре 1776 г. Декларация была приложена к другим захваченным документам и на протяжении веков оставалась незамеченной, поскольку хранилась среди личной переписки, а не в официальных реестрах Адмиралтейства.