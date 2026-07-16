Китай 1,5 года удерживает ученого из США, изучающего ядерные взрывы

В Китае более 18 месяцев находится под стражей американский ученый-сейсмолог Юлин Чен, которого власти страны обвиняют в шпионаже.
Чена задержали в 2024 году во время визита к родителям. Официальные обвинения ему предъявили в мае 2025 года, однако судебное разбирательство до сих пор не началось.
Ученый занимался исследованиями по выявлению подземных ядерных испытаний и публиковал работы, финансируемые Госдепартаментом США и Научно-исследовательской лабораторией ВВС США.
Президент США Дональд Трамп поднимал вопрос освобождения ученого на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в мае, однако добиться его освобождения не удалось.
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