16 июля 2026, 11:15

Китай 1,5 года удерживает ученого из США, изучающего ядерные взрывы

В Китае более 18 месяцев находится под стражей американский ученый-сейсмолог Юлин Чен, которого власти страны обвиняют в шпионаже.



Чена задержали в 2024 году во время визита к родителям. Официальные обвинения ему предъявили в мае 2025 года, однако судебное разбирательство до сих пор не началось.



Ученый занимался исследованиями по выявлению подземных ядерных испытаний и публиковал работы, финансируемые Госдепартаментом США и Научно-исследовательской лабораторией ВВС США.



Президент США Дональд Трамп поднимал вопрос освобождения ученого на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в мае, однако добиться его освобождения не удалось.

