Турция предлагает России и Украине ввести перемирие в двух сферах

17 июля 2026, 8:45

Глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции в Киеве предложил ввести моратории на удары в Черном море и по энергетической инфраструктуре.

"Нашей главной целью является полное прекращение войны. Если это невозможно, можно объявить мораторий на боевые действия в нескольких сферах, которые критически важны для Украины, России, так и других стран", — цитирует его "Анадолу".



По его словам, атаки на порты, танкеры и гражданские суда недопустимы, поскольку ставят под угрозу жизни мирных людей.



Фидан напомнил также, что Анкара готова возглавить морской компонент будущих гарантий безопасности для Украины и уже достигла взаимопонимания по этому вопросу с союзниками.