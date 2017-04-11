У компаний появятся новые способы нативного продвижения в Viber

11 апреля 2017, 11:15

Viber предлагает компаниям эффективные инструменты для бизнеса, которые помогут им продвигать свои услуги среди пользователей приложения.

Все рекламные форматы, реализованные в мессенджере, разрабатываются таким образом, чтобы они не нарушали пользовательский опыт и сохраняли приватность общения, при этом позволяя проводить максимально эффективные кампании для брендов. Такая нативная интеграция брендов в Viber дает возможность охватить широкую аудиторию сервиса, основу которой составляют люди в возрасте 25 – 44 лет. Всего же Viber на данный момент зарегистрировано свыше 20 млн жителей Украины и 800 миллионов – в мире.

Медийная реклама

Viber предлагает компаниям несколько способов размещения рекламы. В частности, рекламодателям доступно 4 формата:

реклама после звонка на мобильном устройстве,

баннеры 300x250 и 300x50 в Viber для компьютера,

реклама после скачивания стикеров.

В ближайшие недели в Viber для компьютера помимо статичных объявлений станет доступна видеореклама в формате 300х250. Звук в ней включается при наведении на нее курсора.



Стикеры

Стикеры – одна из самых востребованных функций Viber. В 2016 году пользователи приложения отправили собеседникам свыше 26 млрд стикеров. Таким образом, благодаря бесплатным брендированным стикерпакам Viber компании получают доступ к широкой аудитории сервиса в Украине и мире. Кроме того, при использовании механики Free&follow пользователи приложения автоматически подписываются на паблик аккаунт рекламодателя при загрузке стикерпака. Наконец, взаимодействовать с клиентами в Viber компании могут с помощью новых форматов: кликабельных и аудио-стикеров.



Продвижение в паблик аккаунтах

Паблик аккаунты Viber позволяют компаниям охватить аудиторию приложения и общаться с пользователями в удобном формате диалога. В паблик аккаунтах можно не только публиковать контент, но и наглядно представить потенциальным клиентам преимущества бренда и получить от них обратную связь. Обрабатывать сообщения в диалогах паблик аккаунтов компании могут двумя способами: через интеграцию корпоративной CRM-системы или с помощью кастомизированных решений на базе программного интерфейса Viber.

Рекламные возможности Viber сегодня активно использует целый ряд партнеров сервиса, среди которых в том числе: Coca-Cola, Old Spice, PepsiCo, Fererro, GKS, Disney, Тинькофф Банк и многие другие.

Недавно Viber также представил функционал для шопинга внутри чата, который на данный момент доступен жителям США. С помощью него пользователи могут совершать покупки, просто нажав на соответствующую кнопку в Viber. После этого им будет предложена товары нескольких брендов или магазинов, которые можно просмотреть, отправить друзьям, чтобы получить их мнение, или же сразу купить, автоматически перейдя на сайт магазина или в приложение для совершения покупки.



