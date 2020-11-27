Фокстрот подключил способ оплаты через Viber

27 ноября 2020, 16:45

Популярный ритейлер по торговле бытовой и электронной техникой вошел в ряд украинских компаний, которые первыми подключили новую платформу для оплаты товаров и услуг в Viber с помощью мобильного кошелька.

19 ноября Rakuten Viber, ведущее приложение для обмена сообщениями в Украине, запустило собственный Chatbot Payments для украинских пользователей.



Фокстрот стал одним из первых, кто подключился к этой опции для оплаты товаров и услуг с помощью своего чат-бота, тем самым предложив клиентам еще одно актуальное и полезное решение.

Такой способ оплаты, в первую очередь, удобен для тех, кто привык оформлять покупки всего в несколько кликов с помощью виртуального кошелька (Apple Pay/Google Pay) со смартфона.

"Мы, как динамичный, быстро развивающийся бренд, рады быть среди тех компаний, кто готов предоставить современный платежный сервис от компании Rakuten Viber. Теперь наши клиенты смогут легко и безопасно оплачивать покупки с помощью Viber Chatbot Payments, получая быстрое и качественное обслуживание как в розничных магазинах, так и при интернет-заказе", – отметил Евгений Кречетович, начальник CRM-службы бренда Фокстрот.

Для активации данной услуги важным условием является наличие у клиента авторизованного чат-бота FOXTROT, поскольку именно от его имени клиенту будет приходить сообщение на оплату. Если чат-бота у покупателя нет, продавец-консультант предложит отсканировать QR-код для его установки, и далее – осуществить оплату. Вся конфиденциальная информация, связанная с платежами, зашифрована и недоступна другим чат-ботам, Viber или третьим лицам.

"Новую опцию удалось подключить буквально за несколько дней благодаря технологии Corezoid Hyperautomation Engine, на базе которой разработан чат-бот Фокстрот в сотрудничестве с компанией Middleware Inc. (США). Наш технологический партнер учел все требования приложения Viber, наши пожелания и смог быстро внедрить полноценный функционал для мгновенной оплаты с помощью Viber Chatbot Payment. Более того: это только начало, и данная опция будет задействована во многих других процессах для ускорения процессов обслуживания и улучшения клиентского опыта", – добавил Евгений Кречетович.

Как сообщалось ранее, данный сервис будет доступен только пользователям в Украине. В 2021 году Chatbot Payments планируют запустить и в других странах.