Google приглашает в виртуальный тур по деревянным церквям Карпатского региона

18 апреля 2017, 11:45

В Международный день памятников и исторических мест, мы рады пригласить всех желающих в виртуальный тур по уникальным деревянным церквям Карпатского региона, внесенных в мировое наследие ЮНЕСКО.

В партнерстве с Министерством культуры Украины, мы оцифровали 8 деревянных церквей региона и создали специальный сайт “Деревянные Церкви Карпатского Региона”, где можно узнать больше о каждой из церквей, а также проложить к ним маршруты на Google Картах. 3D-туры всех этих церквей доступны и в режиме Street View на Картах Google.



Всего в список деревянных церквей Карпатского региона ЮНЕСКО включено 16 церквей - 8 из которых расположены в Украине и 8 в Польше. Церкви можно разделить на 4 типа архитектуры: гуцульский (Украина), галицкий (четыре в Украине и две на территории Польши), бойковский (две в Украине и одна в Польше) и лемковский (все пять на территории Польши).



Виртуальный тур перенесет вас в самое сердце Карпат и даст возможность познакомиться с уникальной архитектурой древнего украинского искусства, шедеврами европейского строительства, культурного наследия ЮНЕСКО. С помощью удобной навигации и голосового сопровождения вы можете узнать интересные факты о старинных церквях в украинском регионе Карпат. Совершите свое виртуальное путешествие по каждой из них и погрузитесь в атмосферу минувших веков благодаря технологии виртуальной реальности.



Благодаря 360 градусным панорамам вы можете не только осмотреть здания церквей снаружи и погулять по окружающей территории, но и зайти внутрь и полюбоваться внутренним убранством и старинными иконами.



На сайте “Деревянные церкви Карпатского Региона Украины” можно совершить виртуальную экскурсию по восьми аутентичным деревянным церквям украинских Карпат. Среди них: Церковь Вознесения Господня, Ясиня, Раховский район, Закарпатская область; Церковь Сошествия Святого Духа, Потелич, Жовковский район, Львовская область; Церковь Сошествия Святого Духа, Рогатин, Ивано-Франковская область; Церковь Пресвятой Троицы, Жовква, Львовская область; Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, Нижний Вербиж, Коломыйский район, Ивано-Франковская область; Церковь Святого Архангела Михаила, Ужок, Великоберезнянский район, Закарпатская область; Церковь Святого Юра, Дрогобыч, Львовская область; Церковь Собора Пресвятой Богородицы (Святого Дмитрия), Матков, Турковский район, Львовская область.



Ростислав Карандеев, заместитель Министра культуры Украины: “Сохранение и популяризация исторического и культурного наследия Украины является важной задачей, которая сегодня стоит перед Министерством. Благодаря цифровым инструментам Google шедевры украинских мастеров становятся доступными для всего мира. Ресурс “Деревянные Церкви Карпатского Региона” является одним из проектов в рамках кампании “Автентична Україна”, который стал результатом нашего сотрудничества с командой Google Украина. Именно такие проекты, сочетающие богатые традиции с современными технологиями, демонстрируют уникальность и самобытность нашей страны”.



Олег Якимчук, директор по вопросам взаимодействия с органами государственной власти Google Украина: “Автентична Україна” - это культурный проект Google, направленный на представление уникального и разнообразного культурного наследия Украины и реализован в партнерстве с правительством и местными общинами. Оцифровка деревянных церквей Карпатского региона, занесенных в мировое наследие ЮНЕСКО, впервые обеспечило онлайн доступность этих неповторимых памятников для всех интернет-пользователей в Украине и мире”.



Чтобы начать тур по деревянным церквям украинских Карпат, нужно зайти на сайт http://churches.authenticukraine.com.ua или выбрать интересующее место на Google Картах в режиме Street View.