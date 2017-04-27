Украинские разработчики презентовали решение для автоматизации call-центров

27 апреля 2017, 11:47

Компания iTell презентовала комплексное решение для автоматизации call-центров, которое объединяет в себе преимущества облачной и коробочной телефонии.

iTell Cloud — SaaS продукт, который, тем не менее, обладает неограниченными возможностями по настройке и доработке функционала.

В частности, в системе предусмотрено все, что необходимо современному контакт-центру:

Предективный/прогрессивный наборы

Автоматизированный обзвон роботом

Динамические скрипты разговоров

Многоуровневые IVR под разные номера

Безлимитное количество сценариев под каждый проект

Полный контроль над каждой операцией и сотрудником

Удобная система статистики и отчетности для руководителя

Разработчик уделил особое внимание отказоустойчивости системы. В случае перебоев с интернетом во время разговора, iTell Cloud автоматически перенабирает собеседника с мобильного телефона. При этом время ожидания клиента сокращено до минимума.

При возникновении технических проблем в нерабочее время, iTell cloud автоматически совершает звонок администраторам, чтобы убедиться, что задача принята в работу. А также параллельно рассылает push-уведомления ответственным лицам.

Стоимость лицензий зависит от количества пользователей. Например, для компании штатом 10 человек стоимость пользования системой в месяц составит от 1295 грн за версию Standart.

Виталий Дубровин, управляющий партнер компании iTell:

“iTell Cloud — единственное решение на рынке, которое позволяет использовать все возможности профессиональной телефонии, и в то же время предоставлять эти возможности как услугу в облаке за абонплату. Ведь намного легче просчитать экономическую эффективность call-центра, когда есть только ежемесячный платеж, и не нужно больших стартовых инвестиций. При этом продукт дает компании функционал и мощности полноценной коробочной IP-телефонии”.